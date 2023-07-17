Bakan Mehmet Şimşek, Janet Yellen ile görüştü

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katıldı. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti. Şimşek, toplantılarda mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu. Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüştü.
BAKAN ŞİMŞEK, YELLEN İLE GÖRÜŞTÜ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.
Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ İMKANLARI ELE ALINDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Hazine Bakanı Janet Yellen ile ikili bir görüşme yaptı. Görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındı.
ABD'Lİ YATIRIMCILAR TÜRK ŞİRKETLERİ İLE BULUŞACAK
İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'deki ABD yatırımlarının artırılması için iş dünyasının girişimleri de sürüyor. 19 Eylül'de ABD'de Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Şimşek'in bu toplantıda Amerikalı yatırımcılar ile buluşması ve soruları yanıtlaması planlanıyor. Toplantı ABD'li yatırımcılarla Türk şirketlerini de buluşturacak.