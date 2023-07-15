Türk milletinin ’15 Temmuz direnişi’nin üzerinden 7 yıl geçti

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, 19 Mart 2016'da kamera karşısına geçerek yaptığı konuşmanın, darbe çağrısı olduğu belirlendi. Elebaşının bu talimatının ardından Türkiye genelinde darbe hazırlıklarını tamamlayan sivil ve asker örgüt mensupları, harekete geçmek için 16 Temmuz saat 03.00'ü beklemeye başladı.

Ancak ihanet girişimine saatler kala helikopter pilotu bir binbaşı, MİT Başkanlığına giderek FETÖ'cülerin Müsteşar Fidan'ı alıkoymayı planladığını ihbar etti.