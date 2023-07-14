Apara Gündem RBA Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bullock atandı
Giriş Tarihi: 14.7.2023 09:00

RBA Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bullock atandı

RBA Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bullock atandı

Avustralya Merkez Bankası(RBA) Başkanlığına Başkan Yardımcısı olarak Michele Bullock'un atandığı açıklandı.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Michele Bullock'u yeni dönemde Avustralya Merkez Bankası(RBA) başkanlığına atandığını açıkladı.

RBA Başkanı Philip Lowe'un 7 yıllık görev süresi 17 Eylül'de sona eriyor. Şu anda başkan yardımcısı görevinde olan Bullock, 18 Eylül'ten itibaren önümüzdeki 7 yıl RBA'nın başkanlığını yapacak.

Chalmers, "Bullock, RBA'yı geleceğe taşıyacak, etkili bir merkez bankası olmasını sağlayacak doğru kişidir." dedi.

Bullock, "Bu önemli göreve atanmaktan büyük onur duyuyorum. Bu göreve gelmek için zor bir zaman ama güçlü bir yönetim ekibi ve kurullar tarafından destekleneceğim. Merkez Bankası'nın politikasını ve operasyonel hedeflerini Avustralya halkının yararına gerçekleştirmesini sağlamaya kararlıyım." diye konuştu.

Bullock, RBA'nın tarihindeki ilk kadın merkez bankası başkanı olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
RBA Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bullock atandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz