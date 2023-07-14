Apara Gündem Fed üyesi Waller: İki çeyrek puan daha faiz artırımını destekliyorum
Giriş Tarihi: 14.7.2023 08:56

Fed üyesi Waller: İki çeyrek puan daha faiz artırımını destekliyorum

Fed üyesi Waller: İki çeyrek puan daha faiz artırımını destekliyorum

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, "İşgücü piyasasının sağlam gücü ve ABD ekonomisinin sağlam genel performansı, politikayı daha da sıkılaştırmamız için bize alan veriyor" dedi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını desteklediğini söyledi.

Fed üyesi, Eylül toplantısında ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımımın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Waller, enflasyon yeterince hızlı soğumazsa eylem için "Eylül ayı canlı bir toplantıdır." dedi.

Waller, Temmuz ayında bir faiz artırımından yana olduğunu ve görünümünün devam etmesi halinde yıl sonundan önce bir çeyrek puan daha artırım olabileceğini belirtti.

Fed üyesi, "İşgücü piyasasının sağlam gücü ve ABD ekonomisinin sağlam genel performansı, politikayı daha da sıkılaştırmamız için bize alan veriyor" dedi.

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Fed üyesi Waller: İki çeyrek puan daha faiz artırımını destekliyorum
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