Apara Gündem Rusya'da enflasyon yönünü yeniden yukarı çevirdi
Giriş Tarihi: 13.7.2023 11:45

Rusya'da enflasyon yönünü yeniden yukarı çevirdi

Rusya’da enflasyon yönünü yeniden yukarı çevirdi

Piyasaların Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) önümüzdeki hafta bir yıl aradan sonra yeniden faiz artırımına gitmesini beklediği bir dönemde, enflasyonun yeniden yukarı yöne döndüğünü gösteren veri geldi.

Rusya İstatistik Kurumu(Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 2,51'den yüzde 3,25'e çıktı. Piyasalarda beklenti enflasyonun yüzde 3,3'e çıkacağı yönündeydi.

CBR, geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra acil bir toplantıyla faizi yüzde 20'ye çıkardıktan sonra, yılın ortalarında başladığı indirimlerine 2022 yılı Eylül ayında yüzde 7,50 seviyesinde ara verdi. Ancak Ülkede yeniden enflasyonist baskıların artmaya başlaması ile yapılan anketlerde önümüzdeki toplantıda 50 baz puan artış olacağı beklentisi oluştu.

Aylık bazda enflasyon artışı yüzde 0,37 ile piyasa beklentilerine yakın geldi. Gıda fiyatları yüzde 0,01 düşerken, gıda dışı fiyatlarda yüzde 0,42 artış yaşandı.

Çekirdek tüketici fiyat artışı yıllık yüzde 2,12'den yüzde 2,44'e yükseldi.

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Rusya'da enflasyon yönünü yeniden yukarı çevirdi
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