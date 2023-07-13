Rusya’da enflasyon yönünü yeniden yukarı çevirdi

Rusya İstatistik Kurumu(Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 2,51'den yüzde 3,25'e çıktı. Piyasalarda beklenti enflasyonun yüzde 3,3'e çıkacağı yönündeydi.

CBR, geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra acil bir toplantıyla faizi yüzde 20'ye çıkardıktan sonra, yılın ortalarında başladığı indirimlerine 2022 yılı Eylül ayında yüzde 7,50 seviyesinde ara verdi. Ancak Ülkede yeniden enflasyonist baskıların artmaya başlaması ile yapılan anketlerde önümüzdeki toplantıda 50 baz puan artış olacağı beklentisi oluştu.

Aylık bazda enflasyon artışı yüzde 0,37 ile piyasa beklentilerine yakın geldi. Gıda fiyatları yüzde 0,01 düşerken, gıda dışı fiyatlarda yüzde 0,42 artış yaşandı.

Çekirdek tüketici fiyat artışı yıllık yüzde 2,12'den yüzde 2,44'e yükseldi.