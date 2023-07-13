Güney Kore faiz oranlarını sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 3,5'te sabit tuttu. Kore Merkez Bankası Ocak ayındaki son faiz artırımından sonra üst üste dördüncü kez faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Banka, ülkenin enflasyon oranının yavaşlamaya devam etmesine rağmen, "önemli bir süre için" Güney Kore Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedef seviyesinin üzerine çıkmasının beklendiğini yazdı.

Güney Kore Merkez Bankası ayrıca Ağustos ayından sonra enflasyonun yüzde 3 civarına yükseleceğini tahmin ediyor.

Güney Kore'nin enflasyon oranı Haziran ayında Eylül 2021'den bu yana en düşük seviye yüzde 2,7 olarak geldi.