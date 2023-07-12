RBA’nın parasal sıkılaştırma yapması olası

RBA Başkanı Philip Lowe, Avustralya Ekonomi Derneği'nde "RBA İncelemesi ve Para Politikası" hakkında konuştu.

Lowe, "Para politikasının yapacak daha çok işi olup olmadığı henüz belirlenmedi. Biraz daha sıkılaştırma yapılması olası. Enflasyonu makul bir zaman dilimi içinde hedefe döndürmesi gerekecek. Bunun gerekli olup olmadığı, ekonominin ve enflasyonun nasıl geliştiğine bağlı olacak." dedi.

RBA, politika faiz oranını bir yıldan biraz fazla bir süre içinde 400 baz puan artırdıktan sonra, bu ay duraklamayı seçti. Ağustos'tan itibaren daha fazla sıkılaştırma gerekip gerekmeyeceği, bu ay sonu açıklanacak ikinci çeyrek tüketici fiyatları verilerine bağlı olacak.

Lowe, RBA'nın uygulamalarına yönük bazı değişiklikler önerildiğini belirterek, bunlar arasında gelecek yıldan itibaren 11 toplantı yerine 8 toplantı yapılması ve faiz oranıyla ilgili her kararın ardından basın toplantısı yapılması olduğunu belirtti.