Apara Gündem Japonya'da üretici fiyatları beklenenden daha hızlı düştü
Giriş Tarihi: 12.7.2023 10:28 Son Güncelleme: 12.7.2023 10:29

Japonya'da üretici fiyatları beklenenden daha hızlı düştü

Japonya’da üretici fiyatları beklenenden daha hızlı düştü

Japonya'da yurt içi kurumsal üretici fiyatlarında düşüş piyasa beklentilerinden daha hızlı oldu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyat artışının yüzde 5,1'ten yüzde 4,3'e gerileyeceği yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Analistler yüzde 0,1 artış olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkenin ihraç fiyatları aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 2,6 azalırken, ithal fiyatlarda düşüş aylık yüzde 3,1 düşüş olurken, yıllık artış yüzde 14,3 oldu.

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Japonya'da üretici fiyatları beklenenden daha hızlı düştü
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