Nomura’ya göre Asya merkez bankaları Fed’den önce faiz indirimine başlayacaklar

Nomura ekonomistleri, Asya merkez bankalarının faiz oranlarını indirmeye Fed'den önce başlayacaklarını öngördüler.

Asya merkez bankalarının Fed öncülüğündeki global sıkılaştırma döngüsünden ayrılacaklarını öngören Nomura, bunun Asya'nın farklı makroekonomik şartlarından kaynaklanacağını savundular.

Nomura'nın araştırma ekibi tarafından yapılan gerçek zamanlı bir ankete göre, katılımcıların yüzde 32,5'i Çin'in ardından ilk faiz indiriminin Güney Kore'den gelmesini ve Güney Kore'yi Endonezya, Filipinler ve Hindistan'ın takip edeceğini tahmin ediyorlar.

Ekonomistler, Güney Kore MB'nin Ekim'de faizi 25 baz puan indirmesini ve yıl sonundan önce 25 baz puanlık bir indirim daha yapması bekliyorlar.