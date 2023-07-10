Fransa MB Başkanı ekonomistlerin çağrısına karşı çıktı

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhalu, ECB'nin yüzde 2 olan enflasyon hedefinin yükseltilmesi yönünde Fransız ekonomistlerden gelen önerilere karşı çıktı.

ECB Yönetim Konseyi üyesi olan Villeroy, amaçlarının enflasyonu 2025'e kadar yüzde 2 hedefine getirmek olduğunu vurgularken, faizlerin yeterince uzun süre yüksek seviyelerde tutulması gerektiğini de vurguladı.

Enflasyon hedefinin yüzde 3'e çıkarılması önerisi IMF eski baş ekonomisti Olivier Blanchard ile veteran Fransız ekonomist Partric Artus'tan gelmişti.

Villeroy, "Eğer enflasyon hedefinin artık yüzde 2 değil yüzde 3 olduğunu açıklarsak, kreditörler derhal daha yüksek faiz isterler. Eğer hedefi değiştirirsek sadece fiyat istikrarı tanımını yükseltmiş değil, enflasyon bekleyişlerini de yükseltmiş oluruz" dedi.