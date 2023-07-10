Chicago Fed Başkanı: Bu yıl 2 faiz artırımı daha olabilir

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bu yıl 2 faiz artırımına daha ihtiyaç olacağını değerlendiren politika yapıcılardan farklı düşünmediğini söyledi.

"Bu yıl için 2 faiz artırımı daha beklenmesinde yanlış bir şey görmüyorum" diye konuşan Goolsbee, enflasyonu resesyona yol açmadan yüzde 2'ye getirme çabasında bu yıl 2 faiz artırımı daha olabileceğini vurguladı.

Goolsbee, işsizliğin resesyona neden olmayacak bir seviye getirilebileceğine ve fiyatların düşürülebileceğine inandığını ifade ederken, "Enflasyon biraz aşağı geldi, ancak daha da aşağı gelmesi gerekli. Enflasyondaki ısrarcılığın ana nedeni hizmet enflasyonu değil, mal enflasyonu" değerlendirmesini de yaptı.

Chicago Fed Başkanı, Temmuz ayı FOMC toplantısında nasıl bir tutum takınacağı konusunda henüz karar vermediğini belirtirken, önce enflasyon verisini görmek istediğini vurguladı.