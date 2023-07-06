Apara Gündem OPEC'den 4 ülkeye üyelik daveti
Giriş Tarihi: 6.7.2023 09:26

OPEC'den 4 ülkeye üyelik daveti

OPEC’den 4 ülkeye üyelik daveti

OPEC, aralarında Azerbaycan`ın da olduğu 4 ülkeyi üyeliğe davet etti.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, OPEC üyelerinin dört ülkenin üyeliğine davet edilmelerinde anlaştıklarını duyurdu.

Viyana'da düzenlenen 8'nci OPEC seminerinin ardından açıklama yapan Genel Sekreter Al Ghais'in verdiği bilgiye göre Azerbaycan, Malezya, Brunei ve Meksika ��yeliğe davet edilecekler.

Al Ghais, OPEC seminerine katılan bakanların piyasa şartlarını gözden geçirdiklerini ve petrol piyasasında istikrarın, dengenin sağlanması çabalarının sürdürürken, OPEC üyesi olmayan ülkeler ile danışmalara devam etmek konusunda anlaştıklarını da vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
OPEC'den 4 ülkeye üyelik daveti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz