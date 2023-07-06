New York Fed Başkanı faiz artırımına dikkat çekti

FOMC'nin Haziran ayı toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından değerlendirmede bulunan New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in Haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.

New York Fed tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Williams, "Arz ve talep arasında dengeyi sağlamak, enflasyonu aşağı getirmek için daha yapacak işimiz var. Fed'in gelecekte atacağı adımların düşünülmesinde verilere bağlı olacağım" dedi.

Williams, Temmuz ayında bir faiz artırımına ihtiyaç olduğuna inanıp inanmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlamaktan kaçınırken, New York Fed uzmarlarının karar vermekte kendisine yardımcı olmak için henüz çalışmaya başlamadıklarını ifade etti.

Bununla birlikte Williams, fiyat baskılarının bulundukları seviyeden "hoşnut" olmadığını da vurguladı.