Avrupalı hedge fonlar ABD bankalarındaki risklerini azaltıyorlar

Goldman Sachs'ın müşterilerine gönderdiği bir rapora göre, Avrupalı hedge fonlar yılın başından bu yana ABD bankalarındaki risklerini hızla azaltıyorlar. Bu karşılık Avrupalı bankalardaki pozisyonlarını ise koruyor.

Goldman Sachs raporunda, "Avrupa'da hedge fonlar, son birkaç ayda bankalardan ve sigortacılıktan finansal hizmetlere dönüştü, ancak yine de Avrupa bankalarındaki konum ABD bankalarından daha güçlü olmaya devam ediyor" dedi.

Genel olarak, Avrupa banka hisseleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan mevduat kaçışıyla karşı karşıya kalmadıkları için ABD emsallerinden daha iyi performans gösteriyor.

STOXX Europe 600 Banks endeksi bu yıl yüzde 8 civarında artarken, Dow Jones ABD Bankaları endeksi yüzde 9 düştü.

Veriler, Avrupalı yatırımcıların kendi kıtalarındaki bankalara karşı daha iyimser olduklarını, ABD bankalarına ise daha tarafsız yaklaştıklarını gösteriyor.

Goldman Sachs'ın yatırımcıların duyarlılığını ölçmek kullandığı uzun/kısa oranına göre, Haziran sonu itibariyle, ABD bankaları için bu oran yüzde 100'e yakındı, Avrupa bankaları için ise oran yüzd 190 civarındaydı.