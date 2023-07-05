Refah payı hariç emekli ve memur zammı belli oldu





MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK



Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,56'lık enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,56'lık zamma hak kazandı.