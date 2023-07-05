Fas ve Çin tarım sektöründe mutabakat zaptı imzaladı

Fas'ta kamuya ait haber sitesi "snrtnews"e göre, Fas Tarım ve Deniz Avcılığı Bakanı Muhammed es-Sıddıki ile Çin Tarım Bakanı Tang Renjian, başkent Rabat'ta bir araya geldi.

İki bakan tarafından imzalanan mutabakat zaptı, tarım alanında işbirliğini güçlendirmeyi, gıda güvenliği ile tarımın gayrisafi yurtiçi hasılaya katkısını artırmayı amaçlıyor.

Faslı Bakan Sıddıki, Çin'in bu alanlarda kaydettiği ilerlemeye dikkati çekerek, mutabakat zaptının hayvansal ve bitkisel üretimin yanı sıra sulama suyu ve balık yetiştiriciliğiyle ilgili olduğunu belirtti.

ÇİN-FAS TİCARİ İLİŞKİLERİ

Çin ile Fas arasındaki ticaret hacmi 2016'da ortalama 4 milyar dolar iken 2021'de 6 milyar dolara yükseldi.

Fas Dışişleri Bakanlığına göre, ülke genelinde Çinli şirketlerle 80'den fazla ortak proje yürütülüyor.

İki ülke arasında Çin'in "Kuşak ve Yol Projesi" kapsamında da geçen yıl çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

"Modern İpek Yolu" olarak bilinen "Kuşak ve Yol Projesi" Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefliyor.

Proje ayrıca katılımcı ülkeler arasında ulaşım altyapısını geliştirmeyi, siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.