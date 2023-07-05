En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM’de

AK Parti Grup Başkanı Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığı'na sundukları, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı. Güler, teklifin 17 maddeden oluştuğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen, en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk. Teklifimizle tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı, Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 TL iken, 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL'ye; artış oranı ile birlikte 2023 Temmuz'da 22 bin 17 TL'ye çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır" dedi.



'ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK'



Güler, 2023 yılı kümülatif artış oranının toplamda yüzde 142 olduğunu vurgulayarak, "Ortama memur maaşı Aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 TL iken, Ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 TL, 2023 Temmuz'unda ise 25 bin 15 TL'ye çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama memur maaşında, toplamda yüzde 74'e karşılık gelmektedir. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında da toplamda yüzde 129 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Diğer taraftan işçilerimizin refah seviyelerinin artırılması amacıyla asgari ücreti 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlemiştik. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek, istihdamı artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından Haziran 2023 dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlamıştık. Bu teklifimizde de bu desteğin 2023 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini ve tutarının da aylık 500 TL'ye çıkarılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.



'MTV'DE YENİ DÜZENLEMELER YAPIYORUZ'



6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan çalışmaları hatırlatarak, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin sonucunda ortaya çıkan maliyetlere de dikkat çeken Güler, "Bu ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde, ülkemiz bütçesinin ilave finansman ihtiyacına açıkça ihtiyaç duyulduğu ve bu ilave finansmanı karşılamak amacıyla bazı ekonomik tedbirlerin alınması gerektiği ortadadır. Hazırladığımız 17 maddelik yasa teklifimizle kurumlar vergisinde ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Ve vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca, vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının, gayrisafi yurt içi hasıla içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde geçici düzenlemeleri öngörüyoruz. Bunlara ilave olarak, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve hazine nakit rezervinin güçlü seviyeye tutulması amacıyla, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu kapsamında belirlenen net borç kullanımın tutarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de hayata geçirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



'MİLLİ DAYANIŞMA PAKETİ'



Güler ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, tahsil edilen Covid 19 idari para cezalarının iadesine yönelik düzenlemeyi de önerdiklerini söyledi. Güler, teklifi 'Milli Dayanışma' paketi olarak adlandırdıklarını ve bu dayanışmanın bütün vatandaşların katkısıyla devam edeceğine inandıklarını kaydetti.