Tesla ve BYD’den ikinci çeyrekte satış rekoru

Küresel elektrikli araç pazarının iki büyük oyuncusu Tesla ve BYD ikinci çeyrekte rekor satış gerçekleştirdiler.

Tesla, ikinci çeyrekte dünya genelinde 466 bin 140 araç sattı. Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin de 700 bin 244 adet tam elektrikli ve hibrid araç sattı.

Bloomberg'e tahminlerde bulunan analistler ise Tesla'nın ikinci çeyrekte 448 bin 350 araç sattığını öngörmüşlerdi.

Tesla'nın satışları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 ve BYD'nin satışları yüzde 98 arttı.