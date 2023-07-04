RBA, piyasaları bir kez daha şaşırtarak faizi değiştirmedi

Son iki toplantısında faiz artırımı beklemeyen piyasaları şaşırtarak artırıma giden Avustralya Merkez Bankası(RBA), bu kez analistlerin faiz artırım tahminlerine rağmen faizde değişikliğe gitmedi.

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,10 olarak bırakıldı. Analistlerin beklentisi 25 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

Açıklamada, faiz oranlarını bu ay sabit tutma kararının, Para Politikası Kurulu'na ekonominin durumunu, ekonomik görünümü ve ilgili riskleri değerlendirmek için daha fazla zaman sağlayacağına işaret edildi.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına Nisan ayı toplantısında ara vermiş, Mayıs ve Haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmişti.

Banka, takas bakiyelerine ödenen faiz oranını da yüzde 4,0 seviyesinde bıraktı.

RBA, Avustralya'da enflasyonun tepe noktasını geçtiğini ve Mayıs ayı için aylık TÜFE göstergesinin daha da düşüş gösterdiğini belirtti. Açıklamada, "Ancak enflasyon hala çok yüksek ve bir süre daha öyle kalacak. " denildi.

Ülkede enflasyon rakamları üç aylık dönemler için açıklanıyor. En son açıklanan 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 7,8'den yüzde 7,0'ye geriledi. Mayıs ayı için indikatörler enflasyonun yüzde 5,6'ya kadar indiğine işaret ediyor. Ancak bu oran hala RBA'nın yüzde 2-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor.

RBA, "Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının biraz daha sıkılaştırılması gerekebilir, ancak bu, ekonominin ve enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın sonunda, "Kurul, kararlarını alırken küresel ekonomideki gelişmeleri, hane halkı harcamalarındaki eğilimleri, enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin tahminleri yakından izlemeye devam edecektir. Kurul, enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve bunun için gerekeni yapacaktır." denildi.