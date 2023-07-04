Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Kanda, kurlar hakkında yorumda bulundu

Japonya'nın döviz kurlarından sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, kurlar ve genel olarak finansal piyasalar konusunda ABD Hazine Bakan Yellen ve diğer deniz aşırı yetkililer ile neredeyse her gün temas halinde olduklarını söyledi.

Kanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müttefikimiz ABD'nin de aralarında olduğu deniz aşırı ülkelerin yetkilileri ile sadece kurlar konusunda değil, finansal piyasalar ve konusunda ve başka konularda görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Bu ifadelerin, Tokyo'nun Japon yenini desteklemek için döviz piyasasına müdahalede bulunması olasılığı konusunda piyasa oyuncularını tetikte tutma isteğini gösterdiği değerlendirildi. Japon yeni, ABD doları karşısında otoritelerin müdahale sınırı olarak belirledikleri değerlendirilen 145 seviyesinin sınırında seyretmeye devam ediyor. Şu sıralarda USDJPY 144,62'den işlem görüyor

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de Tokyo ve Washington'un kur hareketleri konusunda yakın temas halinde olduklarını belirtti. Suzuki, "Bundan başka söyleyecek bir şeyim yok" diye konuştu.