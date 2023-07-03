Apara Gündem UBS, Credit Suisse için halka arza karşı
Giriş Tarihi: 3.7.2023 09:09

UBS, Credit Suisse için halka arza karşı

UBS, Credit Suisse için halka arza karşı

UBS, Credit Suisse`nin İsviçre bölümünü halka arz etmeyi planlamıyor.

Schweiz am Wochenende'nin haberine göre UBS Group AG, Credit Suisse'nin İsviçre bölümüne halka arz etmeyi planlamıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre UBS CEO'su Sergio Ermotti, Credit Suisse İsviçre'nin halka arz edilmesi seçeneğine karşı çıkıyor.

İsviçreli siyasetçiler UBS'den istihdamın korunması ve rekabetin artırılması için Credit Suisse'nin İsviçre bölümünü bünyesinden ayırmasını ve İsviçre borsasında halka açmasını istemişlerdi.

Kaynaklar, Ermotti'nin UBS ve Credit Suisse'nin İsviçre bölümlerinin UBS Switzerland adı altında UBS Group AG bünyesinden ayrılarak halka açılmalarını değerlendirebileceğini de ifade ettiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
UBS, Credit Suisse için halka arza karşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz