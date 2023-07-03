Apara Gündem ABD'de borç/GSYH gelecek 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor
Giriş Tarihi: 3.7.2023 09:29

ABD'de borç/GSYH gelecek 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor

ABD’de borç/GSYH gelecek 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor

ABD`nin borcunun GSYH`ya oranının gelecek 30 yılda ikiye katlanması öngörülüyor.

Kongre Bütçe Ofisi (CBO) ABD'nin kamu borcunun GSYH'ya oranının gelecek 30 yılda ikiye katlanacağını öngördü.

CBO, hali hazırda yüzde 98 olan borç/GSYH oranının 2053 yılında yüzde 181'e yükseleceğini tahmin etti. Geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan raporda ise 2052'de borç/GSYH oranının yüzde 185 olacağı tahmin edilmişti.

Kuruluş ayrıca, ABD'nin 1993-2022 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,7 olan bütçe açığı/GSYH oranının 2033'te yüzde 6,4'e ve 2053'te yüzde 10,0'a yükseleceğini öngördü. 2023 için bütçe açığı/GSYH oranı yüzde 5,8 olarak tahmin edildi.

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ABD'de borç/GSYH gelecek 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor
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