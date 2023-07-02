İlk deprem konutları için teslim tarihleri belli oldu

Bakan Özhaseki deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim,Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" diye konuştu.