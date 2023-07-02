İlk deprem konutları için teslim tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerindeki konutlar için ilk etapta 180 bin civarında ihale yapıldığını açıkladı. Bakan Özhaseki bunlarla ilgili ilk teslimatların ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı gibi yapılacağı müjdesini verdi.
Bakan Özhaseki deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim,Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" diye konuştu.
"DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILAŞMAYA HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERİLMEYECEK"
Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacağının altını çizen Bakan Özhaseki, "Deprem bölgelerinde yapılaşmaya hiçbir şekilde izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
"DEPREM BÖLGESİNDE DURUP DİNLENMEK İÇİN VAKTİMİZ YOK"
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak.
Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.
Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 2, 2023
Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla… pic.twitter.com/B5dFdr28MA