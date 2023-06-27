Apara Gündem Çin'in 2. çeyrek büyümesinin daha yüksek olacağı bekleniyor
Giriş Tarihi: 27.6.2023 10:21

Çin'in 2. çeyrek büyümesinin daha yüksek olacağı bekleniyor

Çin’in 2. çeyrek büyümesinin daha yüksek olacağı bekleniyor

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in ikinci çeyrek ekonomik büyümesinin ilk çeyrekteki büyümeden daha yüksek olacağını söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin yüzde 5 civarındaki yıllık büyüme hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi.

Ayrıca Başbakan, ikinci çeyrekteki büyümenin ilk çeyreğe göre daha hızlı olmasının beklendiğini söyledi.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 4,5 büyüdü. Ancak, sonraki veriler daha yavaş büyümeye işaret etti. Mayıs ayı ekonomik verileri analistlerin beklentilerini karşılamadı.

Tianjin'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde açıklamalarda bulunan Li "Bu yıl gördüklerimize göre, Çin ekonomisi net bir toparlanma ve gelişme ivmesi gösteriyor" dedi.

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Çin'in 2. çeyrek büyümesinin daha yüksek olacağı bekleniyor
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