Brezilya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Brezilya Merkez Bankası (BCB)'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde 13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

BCB, 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına, 2022 yılı Eylül ayı toplantısında ara vermişti. BCB, son 6 toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Açıklamada, "Copom, enflasyonda hedeflere ulaşmak için para politikası belirleme taahhüdünü yeniden teyit etti ve Selic oranını uzun süre koruma stratejisinin enflasyonun yakınsamasını sağlamak için yeterli olduğuna karar verdi." denildi.

Kurul, enflasyonla mücadele süreci güçlenene ve enflasyon beklentileri hedefleri etrafında sabitlenene kadar devam edeceğini vurguladı.

BCB'nin enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. 2022 yılı Nisan ayında yüzde 12,13 ile enflasyonda zirveyi gören Ülkede, en son yüzde 3,94 seviyesi görüldü.