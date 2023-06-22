Atlanta Fed Başkanı Bostic, faizlerin yıl sonuna kadar değişmemesi gerektiğine dikkat çekti

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in gösterge faizi yılın sonuna kadar değiştirmemesi gerektiğine inandığını söyledi. Bostic ayrıca en azından 2024'ün son çeyreğine kadar bir faiz indirimi öngörmediğini de vurguladı.

Yahoo Finance internet sitesine demeç veren Bostic, "Benim temel senaryola göre faizler yılın geri kalanında bu seviyelerde kalmalı. Benim temel senaryomda 2024'ün büyük bölümü için bir faiz indirimi de yok" dedi.

Bostic yaptığı açıklamada, faiz oranlarının daha da yükseltilmesi öncesinde ekonominin para politikasına uyum sağlaması için daha fazla zaman verilmesini istediğini belirtti.

Atlanta Fed'in web sitesine yayınlanan açıklamalarında Bostic, daha fazla faiz artışı talebinin ekonomiden "gereksiz yere çok fazla ivme kaybedebileceğini" açıkladı.

Kısıtlayıcı politikanın yalnızca "sekiz ila dokuz aydır" uygulandığını ve daha sıkı para politikasının reel ekonomi üzerindeki etkilerinin "henüz yeni başladığını" belirten Bostic, "beklemek" teriminin "hareketsizlik" ile karıştırılmaması gerektiğini de vurguladı.

Bostic, "Eğer enflasyon soğumaya devam ederse, mevcut politika duruşumuz, reel faiz oranı, yani faiz oranımız ile enflasyon oranı arasındaki fark, artacağından dolayı etkili bir şekilde sıkılaşır" dedi.