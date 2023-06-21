BoJ üyesi Adachi’den para politikası yorumu

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi, fiyat görünümüne ilişkin yüksek belirsizlik dikkate alındığında ultra gevşek para politikasını değiştirmek, sona erdirmek için çok erken olduğunu savundu.

Kagoshima kentinde iş dünyası liderleri ile bir araya gelen Adachi, "Halkın deflasyonist düşünce yapısında, fiyatların artmayacağı algısında bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Fiyat istikrarı hedefimize yaklaştığımız algısı içindeyiz. Ancak temel enflasyon görünümümüz konusunda yüksek belirsizlik var. Bu nedenle para politikasını değiştirmek için çok erken" diye konuştu.

Fiyat görünümü için hem aşağı hem de yukarı yönlü riskler olduğunu, uzun vadeli aşağı yönlü risklerin daha büyük göründüğünü belirten Adachi, "Japon ekonomisini saran aşyağı yönlü risklerin bilincinde olmalıyız. Bunun yanı sıra fiyat görünümü için yukarı yönlü risklere de dikkat göstermemiz gerekli" dedi.

Adachi konuşmasında, BOJ'un getiri eğrisi kontrol politikasına devam etmesinin uygun olduğunu da savundu.