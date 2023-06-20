Apara Gündem Katar, Çin ile büyük bir LNG anlaşması imzalamaya hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 20.6.2023 11:33

Katar, Çin ile büyük bir LNG anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

Katar, Çin ile büyük bir LNG anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

Financial Times'ın haberine göre, dünyanın en büyük LNG üreticisi Katar, Çin devlet kontrolündeki bir şirketle ikinci büyük gaz tedarik anlaşmasını yapmaya hazırlanıyor.

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ve QatarEnergy arasında yapılacak anlaşma, Çin'in Katar'dan yılda 4 milyon metrik ton LNG satın almasını öngörüyor. 27 yıl süreli olacak anlaşmanın bugün imzalaması bekleniyor.

Habere göre CNPC, Katar'ın Kuzey Sahası sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin doğu genişlemesinden de pay alacak.

Önceki haberlere göre CNPC'nin, Kuzey Sahası genişleme projesinden neredeyse 30 yıl boyunca LNG satın almak için KatarEnergy ile anlaşmayı nihayetleştirmek üzere olduğu bildirilmişti.

KatarEnergy, sıvılaştırma ihracat tesislerinin inşası da dahil olmak üzere en az 30 milyar dolar maliyeti olacak olan Kuzey Sahası genişlemesindeki payını %75 olarak korumayı planladığını belirtmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Katar, Çin ile büyük bir LNG anlaşması imzalamaya hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz