Citi de Çin büyüme tahminini düşürdü

Citi analistleri, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in 2023 ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü ve başlangıçtaki COVID-19 açılma hareketinin zayıflamaya başlamasıyla birlikte ülkenin "güven tuzakları"na yaklaştığını belirtti.
ABD yatırım bankası Citi, bugün yayınladığı yatırımcı notunda, Çin'in yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 5,5'e düşürdü.
Yavaşlayan toparlanmayı desteklemek için Çin, Salı günü kredi ana faiz oranlarını (LPR) 10 baz puan düşürdü.