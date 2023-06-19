Fed’in faiz artırımları kredi sıkışıklığı tehdidini artırıyor

Janus Henderson Group'un alternatif stratejiler başkanı David Elms, yüksek faiz oranlarına sahip bir dünyada, bu iki olayın kısıtlanmış kredi, artan iflaslar ve daralmış şirket karlarına yol açabileceğini belirtti. Elms, "Geçmiş 15 yılda gördüğümüz elverişli kredi ortamı göz önüne alındığında, kredi konusunda endişeli olurdum" şeklinde konuştu.

Elms, yüksek getirili tahvillerde artan iflasların, finansal piyasalara yönelik temel tehditlerin bir kanıtı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta yapılan bir röportajda Elms, "Daha alt seviyelere baktığımızda, yüksek getirili tahvillerdeki iflaslar oldukça korkutucu görünüyor. Kazançlar ve iflaslar konusunda önemli riskler var. Yüksek faiz oranları genellikle sorunlara neden olur. Rekabet avantajına sahip olmadığımız alanlarda çok fazla risk almamak istiyoruz." dedi.