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Giriş Tarihi: 17.6.2023 11:46

Binance çalışanlarını işten çıkarmaya başladı

Binance çalışanlarını işten çıkarmaya başladı

Kripto para borsası Binance, ABD’de kendisine açılan davalar nedeniyle dün ülkedeki dolar cinsinden para yatırma işlemlerini askıya aldığını duyurdu ve bankacılık ortaklarının para çekme işlemlerini de 13 Haziran itibarıyla durduracağını da ilan etti. ABD’li düzenleyici kurumların dava açtığı Binance'in, şimdi de 50'ye yakın çalışanını işten çıkardığı öğrenildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance'e ve kurucusu Changpeng Zhao'ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmış ve Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulunmuştu.

İŞTEN ÇIKARMALARA BAŞLADI

Binance'in bu gelişmelerden sonra ABD iştirakinden çalışanları işten çıkarmaya başladığı öğrenildi

Reuters'ın aktardığına göre, SEC'in Binance'a dava açmasından sonra yaklaşık 50 kişinin işine son verildi. Habere göre, işten çıkartılanların arasında Binance'ın hukuk, uyum ve risk departmanlarındaki çalışanlar da var.

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Binance çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
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