Çin MB orta vadeli kredi kolaylığı faizini düşürdü

Çin Merkez Bankası 7 gün vadeli ters repo ve Daimi Kredi İmkanı (SLF) faiz oranlarının ardından Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) faiz oranında da indirime gitti.

Banka, ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli MLF faiz oranının 10 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti.

Barclays ekonomistleri, Çin MB'nin gelecek 9 ay içinde para politikasını gevşetmeye devam edeceğini ve faizi 30 baz puan daha düşüreceğini öngördüklerini ifade ettiler. Ekonomistler, Çin MB'nin zorunlu karşılık oranını 50 baz puan ve hem yeni hem de ikinci el konutlar için mortgage faiz oranlarını 60-80 puan düşürmesini de bekliyorlar.

MLF faizinin düşürmesi sonrasında Çin MB'nin 20 Haziran'da ana kredi faiz oranını (LPR) de 10 baz puan düşürmesi bekleniyor.