BofA Global Research faiz artırım yorumunda bulundu

BofA Global Research, Fed'den bu yıl için art arda iki kez daha çeyrek puanlık faiz artışı beklediğini ve terminal faiz oranı tahminini yüzde 5,50-5,75 aralığına çıkardığını bildirdi.

BofA daha önce terminal faiz oranının mevcut yüzde 5,00-5,25 aralığında tutulmasını bekliyordu,

Tahmin değişikliği, Fed'in dün sona eren FOMC toplantısında faiz oranını değiştirmemesine rağmen, enflasyonu dizginlemek için 2023 yılında iki daha fazla faiz artışına işaret etmesi sonrası geldi.

BofA, yayınladığı araştırma notunda, Fed'in faizleri Temmuz ve Eylül aylarında artırmasını beklediğini belirtti ve ilk faiz indirimine yönelik beklentisini de 2024 Mart ayından, 2024 Mayıs ayına kaydırdı.

BofA ayrıca, ABD ekonomisinin 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,2 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 1,1 büyüme yaşanacağı yönünde revize etti.