Çin MB tarafından kredi faizlerinde indirime gidilmesi bekleniyor

Çin Merkez Bankası'nın 7 gün vadeli ters repo ve daimi kredi imkanı (SLF) faiz oranlarında dün yaptığı 10'ar baz puanlık indirim sonrasında, orta vadeli kredi faizini (MLF) de düşürülmesi bekleniyor.

Reuters tarafından yapılan ankete katılan 33 ekonomistin tamamı, Çin Merkez Bankası'nın yarın 200 milyar yuan tutarındaki vadesi gelen krediyi çevirirken 1 yıl vadeli MLF'yi düşüreceğine inanıyorlar.

33 ekonomistten 31'i 10 baz puanlık bir indirim beklerken, 1 ekonomist 5 baz puan ve 3 ekonomisti 15 baz puan faiz indirimi tahmin ettiler.

MLF, 20 Haziran'da açıklanacak gösterge ana kredi faiz oranı (LPR) için de işaret olacak.

Macquarie'nin Çin ekonomisti Larry Hu'ya göre, MLF'nin 10 baz puan indrirlmesi halinde 20 Haziran'dan LPR faizleri de düşürülecek. Hu, 1 yıl vadeli LPR'de 10 baz puan ve 5 yıl vadeli LPR'de 15 baz puan indirim öngörüyor.