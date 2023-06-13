Apara Gündem ABD enflasyon verisi sonrası Fed'den faiz artırımı bekleyen neredeyse kalmadı
Giriş Tarihi: 13.6.2023 16:54 Son Güncelleme: 13.6.2023 16:55

ABD enflasyon verisi sonrası Fed'den faiz artırımı bekleyen neredeyse kalmadı

ABD enflasyon verisi sonrası Fed’den faiz artırımı bekleyen neredeyse kalmadı

ABD'de enflasyonun beklentilere paralel şekilde düşmesi, Fed'in yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi'nde faiz artırımına gideceği beklentilerini neredeyse ortadan kaldırdı.

ABD'de enflasyonun beklentilere paralel şekilde düşmesi, Fed'in yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi'nde faiz artırımına gideceği beklentilerini neredeyse ortadan kaldırdı.

Veri açıklanmadan önce yüzde 10 civarında olan Fed'den faiz artırımı bekleyenlerin oranı, enflasyon rakamları sonrasında yüzde 0,5'e kadar geriledi. Şu sıralarda ise yüzde 1,2 seviyesinde.

CME FedWatch'a göre 25 baz puan faiz artırımı bekleyenlerin oranı önceki hafta yüzde 21,8, dün yüzde 20,9 seviyesindeydi.

Fed'den 26 Temmuz toplantısında 25 baz puan artırım bekleyenlerin oranı yüzde 63,8, 50 baz puan artırım bekleyenlerin oranı yüzde 1,5.

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ABD enflasyon verisi sonrası Fed'den faiz artırımı bekleyen neredeyse kalmadı
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