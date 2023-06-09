ECB’den 2 faiz artırımı daha bekleniyor

Reuters tarafından 59 ekonomistin katılımı ile yapılan ankete göre, katılımcıların tamamı 15 Haziran toplantısında ECB Yönetim Konseyi'nin mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,50 seviyesine çıkarmasını bekliyorlar.

59 katılımcının 43'ü ise ECB'nin faiz artırımına Temmuz ayında da devam ederek mevduat faizini 25 baz puan daha yükselterek yüzde 3,75'e çıkaracağını öngördü.

Katılımcıların 38'i mevduat faizinde gelinecek yüzde 3,75 seviyesinin yıl sonuna kadar devam ettirileceğini tahmin ederken, 17'si yıl sonunda önce faizin yüzde 3,50 veya altına indirileceğini savundu. 4 ekonomist ise yıl sonuna kadar faizin yüzde 4,0 olmasını bekliyorlar.