AB Komisyonu üyesinden teknoloji şirketlerinin telekom yatırımlarına katkı yapılmasına destek

AB Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thierry Breton, Avrupa'nın dijital hedeflerine ulaşması için telekom ağına çok büyük yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan bu yatırıma büyük teknoloji şirketlerinin fon sağlamaya zonlanmaları planını savundu.

Breton, "5G'nin hayata geçirilmesinde Avrupa Birliği dünyanın diğer bölgelerinin gerisinde kalıyor. ABD'de 5G nüfusun yüzde 95'ini kapsarken AB'de bu oran yüzde 72. GSYH'ya gören oranlandığında 5G yatırımları AB'de dünyanın diğer bölgelerinin gerisinde. Kaybedecek zamanımız yok" diye konuştu.

Telekom ağı yatırımcları için büyük teknoloji şirketlerinden katkı alınması planına ilişkin olarak tüm tarafların görüşlerini topladığını, 437 görüş iletildiğini belirten Breton, Haziran sonuna kadar bir rapor yayınlamayı beklediğini de söyledi.