Çin’de araştırma görevlisi Zhang: Yılın ikinci yarısında faiz daha da düşürülebilir

Çin hükümetinin en önemli düşünce kuruluşlarından Sosyal Bilimler Akademisi'nin araştırma görevlisi Zhang Ming, ekonominin desteklenmesi için yılın ikinci yarısında bankalar için zorunlu karşılık oranında ve faiz oranında indirim yapılmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

China Securities Journal gazetesine konuşan Zhang, Çin'de düşük enflasyonist baskıların parasal gevşeme için alan sağlayacağını belirtti.

Zhang, kredi maliyetlerinin düşürülmesi için faizlerin daha da düşürülmesinin ve hedefli zorunlu karşılık indiriminin değerlendirilebileceğini vurguladı.

Zheshang Securities baş ekonomisti Li Chao da, yılın ikinci yarısında faiz indirimi ve zorunlu karşılık oranı indirimi beklediğini ifade etti. Li Chao, Fed'in de yılın dördüncü çeyreğinde faiz indirimlerine başlayabileceğini belirtti.