ABD’de regülatörlerden kripto devi Binance’e dava

ABD'de regülatörler kriptopara borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao'yu dava etti.

ABD'nin sermaye piyasaları denetim ve gözetim kurumu SEC, Binance ve Zhao'ya karşı Washington DC'de dava açtı ve 13 suçlama yöneltti.

Binance ve Zhao'nun bir "düzenbazlık ağı" işlettiklerini iddia eden SEC, Binance'nin işlem hacimlerini yapay şekilde etkilediğini, Amerikalı müşterilerin platformu kullanmalarını engellemediğini ve piyasa gözetim kontrolleri konusunda yatırımcıları yanılttığını öne sürdü.

SEC açıklamasında, Binance ve kurucusu Zhao'nun müşterilerin varlıklarını gizlice kontrol ettiğini iddia ederek, yatırımcı fonlarını "istedikleri gibi" birleştirmelerine ve yönlendirmelerine izin verdiğini iddia etti.

SEC, Binance'in ABD federal menkul kıymetler yasalarından kaçınmak için "karmaşık bir planın bir parçası olarak" ABD'de kuruluşlar oluşturduğunu iddia etti ve bu iddiaları 2022'de yayınlanan bir dizi soruşturmada rapor edilen bir dizi uygulamaya dayandırdı.

SEC ayrıca, Zhao'nun sahibi ve kontrol ettiği bir ticaret firması olan Sigma Chain'in, Binance.US platformunda kripto varlık menkul kıymetlerinin ticaret hacmini yapay olarak şişiren "wash trading" yaptığını iddia etti.

SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, "Zhao ve Binance kuruluşlarının kapsamlı bir dolandırıcılık ağına, çıkar çatışmasına, yeterli açıklama yapmama ve yasaları kasten kaçırmaya karıştığını iddia ediyoruz" dedi.

Binance ise bir blog yazısında "platformumuzu güçlü bir şekilde savunmayı" amaçladıklarını belirterek, "Binance bir ABD borsası olmadığından, SEC'nin eylemleri sınırlıdır" dedi.

Blog yazısında "Binance ve Binance bağlı platformlarındaki tüm kullanıcı varlıkları, Binance.US dahil, güvende ve emniyettedir" denildi.

Binance açıklamasında, SEC ile "baştan itibaren aktif bir şekilde işbirliği yaptıklarını" ve SEC'nin iddialarına "saygılı bir şekilde katılmadıklarını" belirtti. Binance'nin SEC ile makul bir çözüm bulmaya çalıştığını ancak kurumun "on birinci saatte" yeni taleplerde bulunduğunu ve mahkemeye gittiğini ifade etti. Binance, SEC'nin eylemlerinin başka düzenleyicilerden "yargı alanı iddia etme" çabası gibi göründüğünü belirtti.