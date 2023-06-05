ABD'de regülatörler sermaye zorunluluklarını artırmaya hazırlanıyor
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Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'de regülatörler bu yıl orta ölçekli bankalarda yaşanan iflaslar sonrasında sistemin dayanıklılığını artırmaya yardım için büyük bankaların sermaye zorunluluklarını yükseltmeye hazırlanıyorlar.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, regülatörlerin bu ayın ilk yarısında açıklamaları beklenen yen düzenlemeler ile sermaye zorunluluklarının büyük bankalar için yaklaşık yüzde 20 artırılması gündemde.
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ABD'de regülatörler sermaye zorunluluklarını artırmaya hazırlanıyor