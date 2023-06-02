Philadelphia Fed Başkanı Harker: Fed faiz artırımını durdurmalı

Philadelphia Fed Başkanı Partrick Harker, Fed'in enflasyonda düşüşün "hayal kırıklığı yaratacak kadar yavaş" düşmekte olmasına rağmen, gelecek FOMC toplantısında faizi artırmaması gerektiğini savundu.

Harker, NABE tarafından düzenlenen webinarda yaptığı konuşmada, "En azından bir toplantı için durdurma düğmesine basma ve işlerin nasıl gittiğini bakla zamanı" dedi.

Fed'in Mart 2022'den bu yana yaptığı toplam 500 baz puanlık faiz artırımlarının özellikle konut fiyatları üzerinde etkisini göstermekte olduğuna dair umut verici işaretler olduğunu da vurguladı.

Harker konuşmasında ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1'den az büyümesini ve işsizliğin yıl sonunda yüzde 4,4 civarına yükselmesini beklediğini ifade ederken, enflasyonun bu yıl yüzde 3,5'e ve gelecek yıl yüzde 2,5'e gerileyeceğini de öngördü.