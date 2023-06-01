Apara Gündem Kanada'nın ikinci büyük emeklilik fonu Çin'e yatırımda frene basacak
Giriş Tarihi: 1.6.2023 10:13

Kanada'nın ikinci büyük emeklilik fonu Çin'e yatırımda frene basacak

Kanada’nın ikinci büyük emeklilik fonu Çin’e yatırımda frene basacak

Kanada'nın ikinci büyük emeklilik fonu olan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Çin'de özel anlaşmalar yapmayı durduracak.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kanada'nın ikinci büyük emeklilik fonu olan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Çin'de özel anlaşmalar yapmayı durduracak ve bu yıl içinde Şanghay ofisini kapatacak.

FT'ye göre CDPQ hali hazırda yatırımlarını Singapur'a yönlendiriyor.

Financial Times, Şubat ayında verdiği haberde de Singapur'un egemen varlık fonu GIC'ın Çin'e yatırımlarını azalttığını duyurmuş, Nisan ayında da Kanada'nın üçüncü büyük emeklilik fonu OTPP'nin Hong Kong'da bulunan Çin hisse senedi yatırım ekibini kapattığını yazmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kanada'nın ikinci büyük emeklilik fonu Çin'e yatırımda frene basacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz