Kanada’nın ikinci büyük emeklilik fonu Çin’e yatırımda frene basacak

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kanada'nın ikinci büyük emeklilik fonu olan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Çin'de özel anlaşmalar yapmayı durduracak ve bu yıl içinde Şanghay ofisini kapatacak.

FT'ye göre CDPQ hali hazırda yatırımlarını Singapur'a yönlendiriyor.

Financial Times, Şubat ayında verdiği haberde de Singapur'un egemen varlık fonu GIC'ın Çin'e yatırımlarını azalttığını duyurmuş, Nisan ayında da Kanada'nın üçüncü büyük emeklilik fonu OTPP'nin Hong Kong'da bulunan Çin hisse senedi yatırım ekibini kapattığını yazmıştı.