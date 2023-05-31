Apara Gündem Yeni Zelanda'da iş dünyasının görünümü toparlandı
Giriş Tarihi: 31.5.2023 09:36 Son Güncelleme: 31.5.2023 09:37

Yeni Zelanda'da iş dünyasının görünümü toparlandı

Yeni Zelanda’da iş dünyasının görünümü toparlandı

Yeni Zelanda'da enflasyon göstergelerindeki rahatlamaya bağlı olarak iş dünyasının görünümü hızlı bir toparlanma gösterdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubunun(ANZ) düzenlendiği anket sonuçlarına göre, iş dünyası güven endeksi Mayıs ayında 13 puan artarak -43,8 puandan -31,1 puana yükseldi.

İş dünyasının hareketliliğini ölçen aktivite görünüm endeksi -7,6 puan seviyesinden -4,5 puana toparlandı.

İhracat niyeti Endeksi -1,5 puandan 2,0 puana çıkarken, yatırım niyeti endeksi -6,8 puanda kaldı.

Enflasyon beklentileri yüzde 5,70'ten yüzde 5,47'ye geriledi. Yeni Zelanda'da 2023 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin enflasyon, dönemsel olarak yüzde 1,2 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,2'den yüzde 6,7'ye geriledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Zelanda'da iş dünyasının görünümü toparlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz