Apara Gündem Japonya'nın sanayi üretimi beklenmedik şekilde düştü
Giriş Tarihi: 31.5.2023 09:53

Japonya'nın sanayi üretimi beklenmedik şekilde düştü

Japonya’nın sanayi üretimi beklenmedik şekilde düştü

Japonya'nı sanayi üretimi Nisan ayında beklenmedik şekilde düşüş gösterdi. Makina üretim siparişlerinin zayıflayan küresel talebin etkisi ile yavaşlaması üretimin azalmasında etkili oldu.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Ekonomistler ise üretimin yüzde 1,5 artmasını bekliyorlardı.

Nisan ayında yarıiletken (çip) imalat ekipmanları üretimi de yüzde 24,6 düştü. Düz panel imalat ekipmanı üretiminde düşüş yüzde 66,6 olarak gerçekleşti.

METI anketine katılan imalatçılar, üretimin Mayıs ayında yüzde 1,9 ve Haziran ayında yüzde 1.2 artmasını bekliyorlar.

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Japonya'nın sanayi üretimi beklenmedik şekilde düştü
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