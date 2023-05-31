Güney Kore’de sanayi üretimi son 14 ayın en büyük düşüşünü yaşadı

Güney Kore İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı. Piyasalar üretimde yüzde 1,6 düşüş olacağını tahmin ediyordu. Böylece sanayi üretimi 2022 yılı Şubat ayında gördüğü yüzde 1,5 düşüşün ardından en keskin düşüşünü yaşadı.

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,9 aşağı geldi. Piyasa beklentisi

yüzde 7,9 düşüş olacağı yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 9,0 aşağı geldi.

Verilere göre, bir yıl öncesine göre otomobil üretimi yüzde 16,6 artarken, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin bel kemiği olan yarı iletken üretimi yüzde 20,2 düştü.

İmalat sektöründeki stok seviyesi aylık 13,2 puan artarak yüzde 130,4'e ulaştı ve verilerin tutulmaya başlandığı 1975'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede inşaat üretimi aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda yüzde 12,2 arttı.

Hizmet sektörü üretimi aylık yüzde 0,3 düşerken, yıllık yüzde 3,1 artış gösterdi.

Güney Kore'de açıklanan bir diğer veri perakende satışlar oldu. Perakende satışlar Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı.

Tüm bu verilere bağlı olarak öncü göstergeler endeksinde 98,2 puandan 98,0 puana doğru bir düşüş yaşandı.