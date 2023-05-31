BOJ Başkanı Ueda: Düşük küresel faiz oranları dönemi sona ermiş olabilir

Küresel enflasyonist baskılardaki cari artış için arz faktörlerinin suçlandığını belirten Ueda, ancak pandemi döneminde uygulamaya konan devasa mali ve parasal destekler gibi talep faktörlerinin de enflasyonist baskılarda bir rol oynamış olabileceklerini vurguladı. Ueda, bazı akademisyenlerin küresel enflasyonist baskıları er ya da geç bastırılacaklarını söylediklerini, ancak diğerlerinin cari yüksek enflasyon döneminin insanların fiyatlara ilişkin görüşlerin değiştireceği uyarısında bulunduklarını ifade etti.

Ueda, "Küreselleşmeden bazı geri dönüşler ve pandemi döneminde biriken kamu ve özel sektör borçlarının yüksek seviyesi dikkate alındığında küresel faiz oranları pandemi öncesindeki uzun süreli düşük seviyelere dönmeyebilir" dedi.