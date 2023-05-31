Apara Gündem BOJ Başkanı Ueda: Düşük küresel faiz oranları dönemi sona ermiş olabilir
Giriş Tarihi: 31.5.2023 10:07 Son Güncelleme: 31.5.2023 10:09

BOJ Başkanı Ueda: Düşük küresel faiz oranları dönemi sona ermiş olabilir

BOJ Başkanı Ueda: Düşük küresel faiz oranları dönemi sona ermiş olabilir

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, küresel merkez bankalarının hali hazırda enflasyon ve faiz oranlarının artık geçmişteki düşük seviyelere geri dönmeyeceği yeni bir ekonomik dönem ile karşı karşıya olabileceklerini bildirdi.

Küresel enflasyonist baskılardaki cari artış için arz faktörlerinin suçlandığını belirten Ueda, ancak pandemi döneminde uygulamaya konan devasa mali ve parasal destekler gibi talep faktörlerinin de enflasyonist baskılarda bir rol oynamış olabileceklerini vurguladı. Ueda, bazı akademisyenlerin küresel enflasyonist baskıları er ya da geç bastırılacaklarını söylediklerini, ancak diğerlerinin cari yüksek enflasyon döneminin insanların fiyatlara ilişkin görüşlerin değiştireceği uyarısında bulunduklarını ifade etti.

Ueda, "Küreselleşmeden bazı geri dönüşler ve pandemi döneminde biriken kamu ve özel sektör borçlarının yüksek seviyesi dikkate alındığında küresel faiz oranları pandemi öncesindeki uzun süreli düşük seviyelere dönmeyebilir" dedi.

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BOJ Başkanı Ueda: Düşük küresel faiz oranları dönemi sona ermiş olabilir
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