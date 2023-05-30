Mehmet Şimşek geliyor mu?

MEHMET ŞİMŞEK YENİ KABİNE'DE OLACAK MI?

Milletten 'Güven oyu' alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası süratla aksiyon almak için harekete geçti. Uluslararası piyasalarda kredisi yüksek bir isim olan Mehmet Şimşek ile ekonomide yol haritasını ve yeni ekibi görüştü.

Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor. AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz'ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da adı geçiyor.