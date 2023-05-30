Mehmet Şimşek geliyor mu?

Başkan Erdoğan ve Mehmet Şimşek dün yeni hükümetin ekonomideki yol haritası üzerinde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor.
MEHMET ŞİMŞEK YENİ KABİNE'DE OLACAK MI?
Milletten 'Güven oyu' alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası süratla aksiyon almak için harekete geçti. Uluslararası piyasalarda kredisi yüksek bir isim olan Mehmet Şimşek ile ekonomide yol haritasını ve yeni ekibi görüştü.
Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor. AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz'ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da adı geçiyor.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AYRILIYOR MU?
Yeni dönemde Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği konuşulurken, eski Bakan Lütfü Elvan ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da içinde yer alacağı güçlü bir ekbinin kurulacağı ifade ediliyor. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da ayrılması gündeme geldi.
AFET BAKANLIĞI GELİYOR
Yeni Kabine'de ayrıca bir AFET Bakanlığı kurulması bekleniyor.
"EKONOMİYE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"
Mehmet Şimşek'le ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Mehmet Şimşek Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.
ŞİMŞEK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Şimşek paylaşımında "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.