ECB üyesi De Cos: Faiz artırımında sona yaklaşılıyor

Incipe Enstitüsü tarafından düzenlenen online etkinlikte konuşan ECB üyesi Pablo Hernandez De Cos, "Faiz artırımlarında sona yakın olduğumuzu düşünsek de para politikasını sıkılaştırmada hala gitmemiz gereken biraz daha yol var" dedi.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana attığı sıkılaştırma adımları ile faizleri 375 baz puan yükseltti ve piyasa ECB'den gelecek 2 toplantıda yapılacak 25'er baz puanlık faiz artırımları ile faiz artırım döngüsünün sonuna gelineceğine inanıyor. Ancak bazı politika yapıcılar Eylül'de bir faiz artırımına daha ihtiyaç olabileceğini de dile getiriyorlar.