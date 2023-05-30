BOJ Başkanı’ndan ultra gevşek para politikası yorumu

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde başarılmasından hala biraz uzakta olduklarına işaret ederek Banka'nın ultra gevşek para politikasını sabırlı şekilde devam ettireceğini söyledi.

Parlamentoda konuşan Ueda, "Enflasyonun yüzde 2'nin altına, cari mali yılın ortalarına doğru, net şekilde yavaşlamasını bekliyoruz. Sonrasında enflasyonun toparlanması büyük olasılık. Görünüm hala oldukça belirsiz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 2 hedefinin sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde başarılmasından uzakta olmaya devam ettiğimiz sürece parasal gevşemeyi sabırlı şekilde devam ettireceğiz" diye konuşan Ueda, BOJ'un şu an için uzun vadeli devlet tahvili alımlarına devam edeceğini de vurguladı.