Başkan Erdoğan’dan FLAŞ açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı teklifimiz seçimlerde milletimiz tarafından büyük teveccühle kabul görmüştür. Milletimiz 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığına yüzde 52,18 oranında oyla şahsımıza vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün demiştir. Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İŞ DÜNYASINA SESLENDİ: KÖTÜ TABLOLAR ÇİZMESİNE

İş dünyasına seslenen Erdoğan, "Sizlerden ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisi ile ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AB İLE VİZE SORUNU ORTADAN KALKACAK"

Türkiye'nin hedefinin Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmek olduğunu belirten Erdoğan, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" vurgusunu kullandı.